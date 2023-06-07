Выжить в Дубае с Волей и Утяшевой в качестве ведущих выходит в эфир ТНТ в конце июня

Канал ТНТ озвучил дату выхода реалити-шоу "Выжить в Дубае". Первый выпуск проекта зрители смогут наблюдать 25 июня 2023 года, а вести его будут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Каждую передачу участники будут проходить испытания, а одержавшие победу будут проводить и время в самом роскошном отеле Дубая. Проигравшие же отправятся в пустыню и будут выживать.

Формат программы придуман знаменитыми супругами Волей и Утяшевой. Интересно, что проект оригинальный российский.

В нем принимают участие такие звезды, как Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ольга Серябкина, Павел Мамаев, Давид Манукян Серго, Тимур Батрутдинов.

Всего заявлено 12 выпусков шоу, которые будут выходить на ТНТ по воскресеньям.