Тейлор Свифт съела жука во время своего выступления в Чикаго

Комичный случай с Тейлор Свифт произошёл на сцене Чикаго во время концерта знаменитой исполнительницы.

Представители СМИ шутят, что теперь у Свифт много общего с "великим и ужасным" Оззи Озборном, который любил "отгрызать" на сцене головы воронам и летучим мышам.

"Хозяйка" же 12 статуэток музыкальной премии "Грэмми" случайно проглотила жука, в чем призналась зрителям на своем выступлении.

Знаменитость предупредила, что вокруг нее миллион насекомых, так что не исключено, что она съест еще ни одно.