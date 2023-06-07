Поставки на Украину роботов-саперов THeMIS за которых дают миллион могут сорваться

Германия хочет поставить Украине дополнительные экземпляры телеуправляемой гусеничной машины для разминирования THeMIS, но на пути к поставкам возникли проблемы с авторскими правами на разработку.

Платформа была разработана эстонской компанией, но после конфликта с производителем танков Leopard KMW к проекту недавно подключилась другая группа.

KMW, как и в случае с Leopard, часть разработки которого находится у «РейнМеталл», готова заблокировать поставки из-за нарушения авторских прав разработчика.

Ранее из Центра анализа стратегий и технологий пришла информация о вознаграждении в один миллион рублей тому, кто захватит платформу THeMIS и передаст ее российскому Министерству обороны.