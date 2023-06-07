Кузьмина, озвучившая Чебурашку, призналась, что беременна вторым ребенком

Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина скоро станет мамой во второй раз.
Актриса рассказала об этом в запрещенной сегодня в РФ соцсети, поделившись соответствующим снимком.
Отцом ребенка является Евгений Апанасевич.
Знаменитость растит сына Гордея от первого брака, который родился летом 2015 года. С мужем Ольга разошлась в 2019 году, через 4 года после рождения наследника.
Тогда Кузьмина писала в соцсети, что благодарна экс-возлюбленному за время, проведенное вместе, но пришло время расстаться в интересах обоих.
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