Кузьмина, озвучившая Чебурашку, призналась, что беременна вторым ребенком

Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина скоро станет мамой во второй раз.

Актриса рассказала об этом в запрещенной сегодня в РФ соцсети, поделившись соответствующим снимком.

Отцом ребенка является Евгений Апанасевич.

Знаменитость растит сына Гордея от первого брака, который родился летом 2015 года. С мужем Ольга разошлась в 2019 году, через 4 года после рождения наследника.

Тогда Кузьмина писала в соцсети, что благодарна экс-возлюбленному за время, проведенное вместе, но пришло время расстаться в интересах обоих.