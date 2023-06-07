Слава похвасталась, что приобрела шикарную квартиру в центре столицы РФ

Слава купила квартиру в центре Москвы, о чем она сообщила в личном блоге.
Знаменитость пока не переезжает в новое жилье, так как там нужен ремонт. Исполнительница успела похвастаться видом из панорамных окон апартаментов, выходящих на самый центр российской столицы.
"А из нашего окна площадь Красная видна" - поддержали свою любимицу поклонники.
Ранее сообщилось, что Ксения Собчак приобрела жилплощадь вблизи Кремля за 1 000 000 000 российских рублей.
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