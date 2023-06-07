Цыганова назвала победу Натальи Оскар на конкурсе Миссис Россия 2023 бедой, которая над всеми одержала верх

Победа Натальи Оскар с Дальнего востока в "Миссис Россия 2023" шокировала простых россиян и знаменитостей.

Виктория Цыганова заявила, что такие итоги конкурса красоты беда, одержавшая верх над всеми смертными.

Внешность Оскар вызывает большие вопросы относительно пластики, хотя сама Наталья уверяет, что "всем этим" ее щедро наградила природа.

Модель обвиняют и в пластике, и в использовании фильтров при размещении фото в Сети.