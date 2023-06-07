Ивлеева и Нагиев заработали самые большие гонорары за съемки в рекламе

Популярная ведущая российского ТВ и блогер Анастасия Ивлеева и актер Дмитрий Нагиев - звезды с самыми внушительными рекламными гонорарами.

Также лидерами списка стали актер Сергей Гармаш и исполнительница Клава Кока. Каждый из них получает от 7 000 000 до 15 000 000 российских рублей за один контракт.

На второй позиции в рейтинге находятся актеры Сергей Маковецкий, Сергей Бурунов и Михаил Пореченков, ведущая Ксения Бородина, комик Азамат Мусагалиев и актриса Марина Александрова.

Эти знаменитости имеют от 5 000 000 до 7 000 000 рублей за проект.