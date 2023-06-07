Европарламент призвал к наблюдению за выборами в Польше на фоне опасений в нарушении демократических стандартов

Опасения изложены в письме на имя директора Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) лидерами пяти из семи парламентских групп.

Они указали на недавний закон, принятый в Польше, который изменяют избирательный кодекс и создаёт новую комиссию, наделённую полномочиями запрещать чиновникам занимать государственные должности.

Всё это рассматривается как способ помочь правящей партии «Право и справедливость» в борьбе за переизбрание.

Европарламентарии отмечают, что на последних польских парламентских выборах в 2019 году ОБСЕ направила в Польшу ограниченную наблюдательную миссию. В отчёте было указано, что «предвзятость СМИ» и «риторика нетерпимости» негативно повлияли на возможность избирателей сделать осознанный выбор.

Аналогичные опасения были выражены наблюдателями ОБСЕ в их отчёте о президентских выборах 2020 года в Польше.