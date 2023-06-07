Муж Блиновский Алексей не пришел на судебный процесс по поводу жалобы

14:20 2023-06-07

Супруг создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской Алексей не явился в суд по поводу своей жалобы о пересмотре ограничительных мер.

Алексей Блиновский, которого обвиняют в неуплате налогов в размере сотен миллионов российских рублей, не явился в суд на рассмотрение жалобы по поводу запрета ему определенных действий, о чем информирует 5-tv.ru.

Блиновский намеренно не принимает участие в заседании апелляционной инстанции и требует рассмотреть жалобу своих юристов без его присутствия.

В итоге судебная инстанция оставила решения Пресненского суда без изменений.

В собственности Блиновского находится 40 земельных участков, размером от 165 000 до 348 000 "квадратов" по всей России. Также он - один из хозяев "Точки Немо" - круглогодичного элитного яхт-клуба.

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