Муж Блиновский Алексей не пришел на судебный процесс по поводу жалобы

Алексей Блиновский, которого обвиняют в неуплате налогов в размере сотен миллионов российских рублей, не явился в суд на рассмотрение жалобы по поводу запрета ему определенных действий, о чем информирует 5-tv.ru.

Блиновский намеренно не принимает участие в заседании апелляционной инстанции и требует рассмотреть жалобу своих юристов без его присутствия.

В итоге судебная инстанция оставила решения Пресненского суда без изменений.

В собственности Блиновского находится 40 земельных участков, размером от 165 000 до 348 000 "квадратов" по всей России. Также он - один из хозяев "Точки Немо" - круглогодичного элитного яхт-клуба.