Свиридова заявила, что проведет лето в Крыму

Исполнительница Алена Свиридова раскрыла свои планы на лето. Она намерена отдохнуть в Крыму в своем доме, который называет раем, созданным собственными руками.
Артистка отметила, что недвижимость в Крыму требует присутствия хозяйки на месте.
Летом знаменитость планирует работать в курортном городе, поселившись в доме, который назвала своей базой.
Свиридова призналась, что любит путешествовать по России и за рубежом. Везде звезде сцене удается встречать по большей части приветливых людей, непроявляющих агрессии в адрес русским и готовых прийти на помощь.
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