Свиридова заявила, что проведет лето в Крыму

Исполнительница Алена Свиридова раскрыла свои планы на лето. Она намерена отдохнуть в Крыму в своем доме, который называет раем, созданным собственными руками.

Артистка отметила, что недвижимость в Крыму требует присутствия хозяйки на месте.

Летом знаменитость планирует работать в курортном городе, поселившись в доме, который назвала своей базой.

Свиридова призналась, что любит путешествовать по России и за рубежом. Везде звезде сцене удается встречать по большей части приветливых людей, непроявляющих агрессии в адрес русским и готовых прийти на помощь.