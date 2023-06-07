Польша закупает южнокорейские вооружения на 8,5 млрд евро в кредит

Польша заключила многомиллиардное соглашение на закупку южнокорейской военной техники и вооружений.

На уровне минобороны двух стран сейчас ведутся переговоры о дополнительных финансовых обязательствах сопоставимой стоимости.

В 2022 году уже были подписаны договоры о приобретении военной техники из Южной Кореи на 12,3 млрд долларов.

Как сообщает управление программой оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи, правительство республики одобрило для этих целей кредит через местный Eximbank, который покроет 70% от общих обязательств Варшавы.