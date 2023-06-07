Панфилова перевели в реабилитационный центр

Руководитель театра "Ленком" Марк Варшавер в интервью 5tv.ru сообщил, что состояние здоровья режиссера Глеба Панфилова в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Жизнь вдовца актрисы Инны Чуриковой находится вне опасности.
В настоящее время артиста перевели в реабилитационный центр.
Ранее он находился в НИИ имени Склифосовского, куда попал с пневмонией и инсультом.
Сообщалось, что Панфилов не разговаривает и передвигается только с посторонней помощью.
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