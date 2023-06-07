Бузову заподозрили в беременности из-за расплывшейся фигуры

Весной Ольга Бузова демонстрировала подписчикам идеальные формы, а в начале лета стройностью уже и не пахнет.

В соцсетях знаменитость пожаловалась, что отекает из-за постоянных перелетов и усталости.

Поклонники уже хотели было порадоваться за артистку что она наконец станет мамой, а по этой причине кушает за себя и за ребенка, но не судьба.

Ольга сокрушается, что всю зиму была как тростинка, а наступило лето - и вот. Знаменитость рассказала, что уже ходит на процедуры, выводящие из организма все лишнее и разгоняющие лимфу.