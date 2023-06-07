Литвинова снялась обнаженной, восхитив своих фанатов идеальной фигурой

16:26 2023-06-07

Рената Литвинова продолжает сниматься в откровенных образах на радость своим фанатам.

56-летняя Рената Литвинова выглядит потрясающе: все при ней. Подтянутая фигура, фарфоровая кожа. элегантность - "знаки качества" актрисы.

Недавно звезда экрана снялась в откровенной фотосессии для журнала Acumen Magazine.

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    Оригинальные атмосферные фотографии появились в Сети. Ими поделилась на радость фанатам Литвиновой фотограф Есения Арасланова, снимавшая знаменитость.

    На одном из кадров звезда экрана и сцены предстала абсолютно обнаженной. Интимные места прикрыв длинными искусственными волосами.

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