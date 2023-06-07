Гагарина встречается с танцором из своего музыкального коллектива

Известная российская исполнительница Полина Гагарина официально рассталась с фотографом Дмитрием Исхаковым в прошлом году.

Еще в 2021 году она встречалась с саунд-продюсером Владимиром Чинаевым, хотя сама знаменитость ни разу не подтверждала этот роман.

По имеющимся данным, Гагарина и Чинаев разошлись 2 месяца назад. В настоящее время у знаменитости новый возлюбленный, с которым ее застукали на прогулке. Они держались за руки, а глаза их светились от счастья.

Оказывается, избранником певицы на этот раз стал Станислав Миков из Йошкар-Олы, являющийся танцором труппы артистки. Он сотрудничает с Полиной в течение более чем 5 лет.