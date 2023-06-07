Арбенина назвала новые даты перенесенных концертов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи

16:51 2023-06-07

Солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина сообщала, что перенесла свои выступления на вторую половину июня из-за плохого самочувствия. Артистка озвучила новые даты концертов.

Исполнительницы Диана Арбенина информировала, что в самом конце июня выступления ее рок-группы "Ночные снайперы" пройдут в трех российских городах после их отмены.

Она назвала даты грядущих мероприятий.

27 июня коллектив выйдет на сцену Ростова-на-Дону, 28 июня выступит в Краснодаре, а 29 июня в Сочи, о чем рок-певица информировала в соцсетях.

Причина переноса выступлений кроется в плохом самочувствии лидера "Ночных снайперов".

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