Арбенина назвала новые даты перенесенных концертов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи

Исполнительницы Диана Арбенина информировала, что в самом конце июня выступления ее рок-группы "Ночные снайперы" пройдут в трех российских городах после их отмены.

Она назвала даты грядущих мероприятий.

27 июня коллектив выйдет на сцену Ростова-на-Дону, 28 июня выступит в Краснодаре, а 29 июня в Сочи, о чем рок-певица информировала в соцсетях.

Причина переноса выступлений кроется в плохом самочувствии лидера "Ночных снайперов".