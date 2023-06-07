Долина ответила на обвинения в использовании фотошопа

Лариса Долина не могла не ответить на обвинения со стороны интернет-пользователей по поводу злоупотребления фотошопом.



Вместе с продюсером Борисом Рубиновским знаменитость записала совместное обращение ко всем недовольным.



Рубиновский прочитал один из комментариев пользователя в соцсетях : "Вот вы выкладываете постоянно фотографии с Ларисой Александровной, и она там такая прямо невероятно красивая. Вы Долину-то живьем видели?"

Продюсер заверил, что никогда не использует фотошоп, а Лариса Александровна выглядит на фото также, как в реальности.



Не забыл культурный деятель высоко оценить вокал Долиной.