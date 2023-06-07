Премьера картины Снегирь состоялась в Москве

6 июня в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошел премьерный показ картины Бориса Хлебникова "Снегирь".
Рыболовное судно "Снегирь" - место проживания морских бродяг, которых объединяет желание взять улов побольше, хорошо заработать, вернуться на берег живыми.
2 новичка Никита и Максим становятся частью этого. Ледяная вода, работа до изнеможения в обществе неприветливых моряков - не таким они хотели видеть летний круиз.
Видео для блога пришлось отложить в дальний ящик и спрятать свое недовольство.
Море преподносит массу неприятных сюрпризов, и шторм – не самое страшное испытание.
Широкой аудитории фильм будет доступен с 8 июня.
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