Подруга Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

В СМИ появились сведения о том, что Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из столичных больниц.

Приятельница артистки Юлия Вербицкая-Линник открыла подробностями состояния ее здоровья.

Подруга сообщила, что знаменитость находится в сознании под неусыпным контролем медиков.

Звезда экрана дышит сама, разговаривает. Врачам удалось поставить именитую артистку на ноги.

Пока звезда пребывает в реанимации, но вот-вот ее переведут в обычную палату