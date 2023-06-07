Подруга Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

В СМИ появились сведения о том, что Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из столичных больниц.
Приятельница артистки Юлия Вербицкая-Линник открыла подробностями состояния ее здоровья.
Подруга сообщила, что знаменитость находится в сознании под неусыпным контролем медиков.
Звезда экрана дышит сама, разговаривает. Врачам удалось поставить именитую артистку на ноги.
Пока звезда пребывает в реанимации, но вот-вот ее переведут в обычную палату
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