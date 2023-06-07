Волочкову обманул мошенник в инвалидной коляске

Анастасия Волочкова пожаловалась, что стала жертвой мошенника в инвалидной коляске. Звезда балета потеряла 500 000 российских рублей из-за юриста Олега Павлецова.

Волочкова убеждена, что ее обманули из-за ее доверчивости и сострадания.

Знаменитость сообщила, что адвокат-колясочник взял с нее 500 000 рублей, обязательств не выполнил, а только принес вред. Павлецов объявлен в розыск теперь.

Известно, что Павлецов пребывает в ОАЭ, где обманывает других доверчивых людей. Волочкова призвала всех, кто стал жертвой преступника, обратиться в полицию или позвонить ей по рабочему телефону.