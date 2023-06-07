NYT: жители США шокированы нацистской символикой на форме солдат ВСУ

7 июня сайт американской газеты The New York Times опубликовал статью, в которой сообщил, что на фотографиях украинских солдат всё чаще можно заметить символику, характерную для армии нацистской Германии. Англоязычные комментаторы NYT сходятся во мнении, что западные СМИ намеренно врут своим читателям о наличии носителей ультраправых идей в Украине.

Большое количество лайков под статьёй New York Times набрал комментарий, в котором американец сообщает о своём презрении к Владимиру Зеленскому, фотографирующемуся с солдатами ВСУ с нацистскими шевронами.