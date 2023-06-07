Сюткин рассказал, почему не любит сладкое

Экс-солист группы "Браво" Валерий Сюткин в день защиты детей поддержал акцию, став продавцом мороженого.

Интересно, что сам исполнитель абсолютно равнодушен к любимому всеми лакомству. Дело в том, что в детстве он отравился мороженым, что на всю жизнь у него отбило охоту его есть.

Об этом знаменитость рассказал корреспонденту 5-tv.ru в ГУМе, где и прошел традиционный день мороженого.

Сюткин рассказал, что он вообще не сладкоежка, да и не обжора, так как потребляет мало пищи.