Опытный дачник дал рецепт проверенного средства, защищающего яблоню от плодожорки

Избавиться от нашествия плодожорки поможет одно простое бесплатное средство. Рецепт проверенный и рекомендован бывалым огородником.
Будем готовить отвар из полыни. Совершаем ряд несложных действий. Надо насобирать полыни, обрезать у нее стебли и мелко порубить.
Наполняем этой массой половину десятилитрового ведра. Остальную часть доливаем водой до самого края. Ждем, пока жидкость настоится в течение суток. Оставляем ведро в темном месте.
Когда пройдут сутки, настой будем варить, ставим на огонь и кипятим 30 минут. Потом надо подождать остывания отвара, процедить его и смешать с чистой водой.
Пропорция будет такая: одна часть отвара и две части воды. После этого можно опрыскивать растение, которое облюбовало себе плодожорка.
Еще одно простое и эффективное средство, которое часто используют дачники. Готовим сладкое угощение для бабочек. Это будет компот из яблок с большим количеством сахара.
Наливаем его в широкую миску и ставим под деревьями на ночь, рядом устанавливаем яркий фонарь, который привлечет ночных бабочек.
Они будут слетаться на лакомство и тонуть в сладком сиропе.
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