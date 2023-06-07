В Греции обнаружили обломки британской подводной лодки, исчезнувшей в 1942 году

Их обнаружила «на глубине 203 метра в Эгейском море в десятках километров от берега» команда греческого дайвера Костаса Токтаридиса, которая с 1998 года занимается исследованиями в регионе.

84-метровая подводная лодка класса Т связана с «сопротивлением нацистской оккупации в то время в Греции, а также британскими спецслужбами», объясняет Костас Токтаридис, которого цитирует Ana.

«Все 64 члена ее экипажа погибли во время затопления», — сообщает тот же источник.

В период с 1939 по 1942 год «Триумф» выполнил около двадцати боевых выходов. Он начал свои миссии в Эгейском море в марте 1941 года у побережья архипелага Додеканнес, находившегося тогда под итальянской оккупацией, где «разрушил многие объекты противника, в том числе потопил итальянскую подводную лодку Salpa», — сообщает агентство.

23 января 1942 года во время своей 21-й миссии в Эгейском море британский флот указал, что подводная лодка «Триумф» «считается пропавшей без вести».