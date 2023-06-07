Дефицит торгового баланса США увеличился в апреле до $74,6 млрд

Дефицит товаров и услуг с остальным миром достиг $74,6 млрд, что на 23% больше, чем в предыдущем месяце, но все еще ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали дефицит в размере $75,3 млрд долларов, согласно отчету, опубликованному Briefing.com.

В течение года дефицит торгового баланса США продолжает резко падать, на 23,9%, на этот раз благодаря как увеличению экспорта, так и сокращению импорта.

В апреле экспорт товаров упал на 3,6%, в основном из-за падения стоимости экспорта нефти, под влиянием наблюдаемого в этом месяце падения цен на нефть марки Brent.

В меньшей степени сказалось падение продукции фармацевтической промышленности, а также драгоценных камней и ювелирных изделий.