Шведский производитель будет поставлять Mercedes 50 000 тонн безуглеродистой стали в год

H2 Green Steel, первый завод которой строится на севере скандинавской страны, будет использовать водород из возобновляемого источника для производства стали, что позволит обойтись без сильно загрязняющего окружающую среду угля, используемого в больших количествах мировой сталелитейной промышленностью.

Существующее предварительное соглашение привело к обязательному соглашению об объемах 50 000 тонн в год, которые будут производиться в Бодене на севере Швеции на металлургическом заводе H2 Green Steel, работающем на зеленом водороде.

Согласно отраслевым данным, из расчета около 900 кг стали на автомобиль, по контракту будет произведено около 55 000 автомобилей из низкоуглеродистой стали, а общий объем продаж Mercedes-Benz в прошлом году составил около 2 миллионов единиц.

Также было подписано предварительное соглашение о производстве «зеленой стали» для Mercedes-Benz в Северной Америке, говорят обе группы.

Финансовые подробности не разглашаются.

Метод H2 Green Steel требует снижения выбросов на 95% по сравнению с традиционным методом.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, только на последний приходится от 7 до 9% выбросов CO2 человеком в мире, что является важным вкладом в борьбу с изменением климата.