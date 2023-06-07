Путин поручил МЧС РФ помочь жителям Херсонской области после затопления

Вечером 7 июня Владимир Путин провёл переговоры с главой МЧС России Александру Куренковым, поручив ему организовать оказание помощи жителям Херсонской области, которые пострадали в результате затопления региона, спровоцированного подрывом дамбы гидроэлектростанции в Новой Каховке.

Примечательно, что ранее в тот же день Путин поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы российский лидер сообщил, что взрыв на Новокаховской ГЭС является "варварской акцией", устроенной Киевом.