Путин встретится с главами стран Африки для переговоров по Украине 17 июня

7 июня пресс-служба Браззавильского фонда, которая организует коалицию глав государств Африки для переговоров по Украине, сообщил, что лидеры африканских стран встретятся с Владимиром Путиным 17 июня в Санкт-Петербурге после завершения Петербургского международного экономического форума.

Также в пресс-релизе Браззавильского фонда утверждается, что за день до этого, 16 июня, делегация африканских лидеров проведёт встречу с Владимиром Зеленским. Известно, что встретившись с главами России и Украины, африканские делегаты предложат им свой мирный план по урегулированию украинского кризиса.