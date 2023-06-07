Вечером 7 июня канадский публицист Аарон Матэ публично заявил, что на основе данных, попавших в сеть благодаря утечке в Пентагоне он узнал о причастности американского Федерального бюро расследований к цензурированию постов российских чиновников и средств массовой информации в мессенджере Twitter.

По данным Матэ, ФБР занималось цензурированием контента в "Твиттере" по просьбе представителей Киевского режима. Примечательно, что ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинял руководителя компании Twitter Илона Маска в намеренном сокрытии публикаций об Украине в данной соцсети.