Согласно имеющейся в распоряжении информации, на встречу с Путиным в Санкт-Петербург прибудут президент ЮАР Сирил Рамафосу, председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Республики Уганда Йовери Мусевени, президент Республики Сенегал Маки Салл и президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема.
Целью визита указанных лидеров африканских стран является поиск путей урегулирования украинского конфликта.
Перед этим 16 июня мирная миссия лидеров ряда стран Африки посетит столицу Украины Киев, где встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским.