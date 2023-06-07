Гросси: ситуация на Каховской ГЭС серьёзная, но оснований для паники нет

7 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси публично заявил, что считает серьёзной ситуацию с затоплением населённых пунктов в Херсонской области после прорыва дамбы на Каховской ГЭС. Вместе с тем Гросси отметил, что инцидент в Новой Каховке не даёт поводов для паники.

По словам Рафаэля Гросси, администрация МАГАТЭ пытается балансировать между тем, чтобы информировать общественность о последствиях катастрофы в Новой Каховке и недопущением панических настроений в международном сообществе.