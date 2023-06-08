Трамп сообщил, что он лично фигурирует в расследовании дела управления архивов Белого дома

Новый шаг американского правосудия открывает дорогу к возможному обвинению бывшего американского президента и может стать препятствием для его участия в президентской гонке.

Правосудие ополчилось на Трампа после того как он покинул Белый дом в 2021 году и отказался вернуть «секретные документы» в нарушение федеральных законов.

По данным CNN, в понедельник адвокаты экс-президента встретились с представителями Министерства юстиции, в том числе со специальным прокурором Джеком Смитом, которому поручено независимо контролировать расследование.