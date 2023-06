В Голливуде открыли звезду рэпера Тупака, убитого в 1996 году

Легенда хип-хопа, Тупак поднялся на вершину до того, как его застрелили в сентябре 1996 года в Лас-Вегасе при обстоятельствах, которые до сих пор не выяснены. Ему было 25 лет.

«В глубине души Тупак знал, что его ждет очень большое будущее», — сказала на церемонии его сестра Секиива «Сет» Шакур: «Для меня большая честь быть здесь сегодня, чтобы представлять семью Шакур».

Рэпер, создавший хиты California, Changes, Dear Mama и All Eyez On Me, продал 75 миллионов альбомов.

Тупак Шакур, которому исполнился бы 51 год, остается очень влиятельным в мире хип-хопа благодаря своим эмоциональным текстам и чувству театра.