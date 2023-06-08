Месси будет теперь играть за клуб Бекхема Интер Майами

35-летний нападающий Лионель Месси сообщил, что намерен перейти в американский клуб "Интер Майами", главой которого среди других инвесторов является Дэвид Бэкхем.
На каких условиях заключена сделка, информации нет.
Месси не стал скрывать, что изначально хотел вернуться в "Барселону", но потом решил не заключать с клубом контракт.
О важном решении аргентинский спортсмен сообщил в своем последнем интервью.
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