Месси будет теперь играть за клуб Бекхема Интер Майами

35-летний нападающий Лионель Месси сообщил, что намерен перейти в американский клуб "Интер Майами", главой которого среди других инвесторов является Дэвид Бэкхем.

На каких условиях заключена сделка, информации нет.

Месси не стал скрывать, что изначально хотел вернуться в "Барселону", но потом решил не заключать с клубом контракт.

О важном решении аргентинский спортсмен сообщил в своем последнем интервью.