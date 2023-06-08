Тегеран представило гиперзвуковую ракету Fattah, непредсказуемую и маневренную

Она разработана Воздушно-космическими силами Революционной гвардии, идеологической армией Исламской Республики, и получила название Fattah, что с арабского переводится, как «победоносный».

Ракета была представлена во время церемонии, организованной в присутствии президента Эбрагима Раиси и военных, в том числе главы Стражей генерала Хоссейна Салами, сообщает государственное телевидение и агентство «Ирна».

«Мы должны благодарить Бога за это великое достижение», потому что «оно сделает страну сильнее», заявил в своем выступлении Эбрагим Раиси. Эта ракета укрепит «сдерживающую силу» Ирана, которая «несет безопасность и стабильный мир в страны региона», добавил он.

По сообщению источника, дальность полета ракеты Fattah составляет 1400 км, а ее скорость перед достижением цели в 13–15 раз превышает скорость звука.

Гиперзвуковые ракеты летят низко в атмосфере и маневренны, что затрудняет прогнозирование их траектории и затруднение их перехвата.

Тегеран утверждает, что этот аппарат может пройти через системы ПВО любой страны региона.