Волочкова выложила новое фото из чужой бани, где позирует в позе шпагата, прикрывшись веником

Анастасия Волочкова разместила в соцсетях опубликовала откровенное фото из бани, где позирует в своей "фирменной позе", прикрывшись еловым веником.

Свой шпагат балерина назвала "традиционным мерилом".

Фолловеры оценили новый пост артистки балета. Часть из них похвалила фигуру звезды сцены, а некоторым пришлись не по вкусу ее откровенные снимки.

Пользователи недоумевают, почему без конца нужно фотографироваться голой, а одни и те же позы уже надоели до боли.