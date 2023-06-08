Волочкова выложила новое фото из чужой бани, где позирует в позе шпагата, прикрывшись веником

11:09 2023-06-08

Артистка балета Анастасия Волочкова не изменяет себе. Знаменитость поделилась очередным снимком из бани, на этот раз чужой. Она позирует в позе шпагата, прикрыв интимные места еловым веником.

Анастасия Волочкова разместила в соцсетях опубликовала откровенное фото из бани, где позирует в своей "фирменной позе", прикрывшись еловым веником.

Свой шпагат балерина назвала "традиционным мерилом".

Фолловеры оценили новый пост артистки балета. Часть из них похвалила фигуру звезды сцены, а некоторым пришлись не по вкусу ее откровенные снимки.

Пользователи недоумевают, почему без конца нужно фотографироваться голой, а одни и те же позы уже надоели до боли.

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