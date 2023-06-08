Сафонов назвал свою публикацию на украинском языке моментом любви

Кирилл Сафонов объяснил свою публикацию на мове. Он назвал свой пост "моментом любви" к своему наследнику Леону, заверив, что никакой политики там и близко нет.

Сафонов обратил внимание, что люди слишком много внимания придали данной ситуации.

Дело было так: актер и его жена, исполнительница Александра Савельева, были в ресторане, когда их маленький сын потянулся к воздушным шарам.

Этот момент был очень трогательным и отец поспешил сделать снимок, сопроводил который словами из украинской песни.

Ситуацию Сафонов прояснил в эфире "Первого радио 89.1FM".