Брежнева, недавно называвшая себя российской певицей, сообщила, что финансирует ВСУ

Вера Брежнева дала концерт Прибалтике, признавшись со сцены, что направит все заработанные средства в помощь украинской армии.
Выступление знаменитость начала со слов "Я - украинка", а после сообщила, что все до копейки отдаст в помощь родному государству.
При всем при этом исполнительница пела на русском.
Напомним, что ранее Брежнева называла себя российской певицей, напоминая, что состоялась в карьере на территории РФ, а первый ее концерт прошел в Питере.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__