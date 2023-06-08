Брежнева, недавно называвшая себя российской певицей, сообщила, что финансирует ВСУ

Вера Брежнева дала концерт Прибалтике, признавшись со сцены, что направит все заработанные средства в помощь украинской армии.

Выступление знаменитость начала со слов "Я - украинка", а после сообщила, что все до копейки отдаст в помощь родному государству.

При всем при этом исполнительница пела на русском.

Напомним, что ранее Брежнева называла себя российской певицей, напоминая, что состоялась в карьере на территории РФ, а первый ее концерт прошел в Питере.