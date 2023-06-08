Politico: в Евросоюзе не могут договориться об 11 пакете санкций против России

12:30 2023-06-08

Газета Politico сообщает, что европейские послы испытывают трудности во время обсуждения новых антироссийских санкций.

8 июня журналисты американского издания Politico сообщили, что накануне в бельгийском Брюсселе прошло очередной заседание послов стран Европейского союза, которые предприняли попытку согласовать одиннадцатый пакет экономических санкций в отношении России. По данным Politico, во время мероприятия новые антироссийские рестрикции так и не были согласованы.

Известно, что постпреды Венгрии и Греции в Евросоюзе выступают против инициативы Украины о признании некоторых иностранных компаний "спонсорами" российской спецоперации.