Politico: в Евросоюзе не могут договориться об 11 пакете санкций против России

8 июня журналисты американского издания Politico сообщили, что накануне в бельгийском Брюсселе прошло очередной заседание послов стран Европейского союза, которые предприняли попытку согласовать одиннадцатый пакет экономических санкций в отношении России. По данным Politico, во время мероприятия новые антироссийские рестрикции так и не были согласованы.

Известно, что постпреды Венгрии и Греции в Евросоюзе выступают против инициативы Украины о признании некоторых иностранных компаний "спонсорами" российской спецоперации.