Имена победителей Национальной премии интернет-контента названы

Национальная премия интернет-контента была вручена известным режиссерам, авторам Телеграм-каналов, блогерам и музыкантам. Культурное событие прошло в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Лучшим сериалом стал "Нулевой пациент" режиссеров Сергея Трофимова и Евгения Стычкина.
Самым-самым полнометражным фильмом признали "Чемпион мира".
Документальная многосерийная картина "История финансов России" обошла все подобные проекты.
В номинации "Международный успех" победа досталась ленте "Выход" и шоу пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ".
Readovka стал лучшим Телеграм-каналом. "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина победила в категории "Лучший журналистский проект".
SHAMAN получил награду в 2-ух номинациях. Композиция певца "Встанем" заслужила звание самого-самого музыкального трека, а "Я - русский" стала лучшим социальным интернет-тригером.
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