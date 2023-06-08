Имена победителей Национальной премии интернет-контента названы

Национальная премия интернет-контента была вручена известным режиссерам, авторам Телеграм-каналов, блогерам и музыкантам. Культурное событие прошло в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Лучшим сериалом стал "Нулевой пациент" режиссеров Сергея Трофимова и Евгения Стычкина.

Самым-самым полнометражным фильмом признали "Чемпион мира".

Документальная многосерийная картина "История финансов России" обошла все подобные проекты.

В номинации "Международный успех" победа досталась ленте "Выход" и шоу пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ".

Readovka стал лучшим Телеграм-каналом. "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина победила в категории "Лучший журналистский проект".

SHAMAN получил награду в 2-ух номинациях. Композиция певца "Встанем" заслужила звание самого-самого музыкального трека, а "Я - русский" стала лучшим социальным интернет-тригером.