На Запорожской украинской АЭС полным ходом идут работы по восполнению запасов охлаждающей воды

По его словам, снижение уровня воды в среду несколько замедлилось.

Если уровень опустится ниже 12,7 метра, перекачка воды на площадку электростанции будет невозможна.

Гросси не исключил, что уровень может упасть ниже этой отметки в течение нескольких дней.

Поэтому, пока это еще возможно, вода из водохранилища непрерывно перекачивается в сборные бассейны на участке.

Когда эти бассейны заполнятся, воды будет достаточно для охлаждения шести реакторов в течение нескольких месяцев. Хотя реакторы остановлены, им по-прежнему нужна охлаждающая вода.