Летучая, отдыхающая на Мальдивах, назвала огромный минус курорта

Ведущая российского ТВ Елена Летучая в настоящее время пребывает в отпуске на Мальдивских островах, но нет ей покоя и там.

На своей страничке в соцсетях знаменитость раскрыла огромный минус курорта - свалку на острове Тилафуши.

Летучая утверждает, что это место раньше было райским уголком с белым песком. С 1992-го года сюда свозят мусор, собранный с территории всего государства. Теперь Тилафуши - мусорный полигон.

Елена отметила, что сейчас весь мусор будут отправлять в Индию, но это проблемы не решает. Экологи негодуют, так как токсичные неутилизированные отходы Мальдив наносят вред всему живому вокруг, а не только Индийскому океану.