Огурцы-гиганты поможет вырастить луковое удобрение

Железо, кальций и калий - лишь три полезных вещества, содержащихся в луковой шелухе. В ней содержится много других витаминов и минералов, способствующих росту вкусных и больших огурцов.

Приготовленные из луковой шелухи средства прекрасно борются с болезнями и вредителями на овощах. Например, от пожелтения листьев и гниения огуречных корней спасает простой отвар.

Для его приготовления нужно залить горсть луковой шелухи 10 литрами воды, нагреть на огне и дать покипеть примерно 5 минут. После того, как отвар остынет, необходимо дополнительно развести его водой (на каждые 2 литра отвара понадобится 10 литров воды).

Огурцы поливаются этим раствором под корень, а остатки луковой шелухи используются в качестве мульчи на огуречных грядках.

От паутинного клеща на огурцах тоже спасет шелуха лука. 200 граммов шелухи нужно залить 10 литрами воды и настаивать раствор 5 суток, после чего обработать им растения от вредителей.

Такие обработки проводятся не меньше трех раз с промежутками в пять дней.