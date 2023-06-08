Каллас: в Эстонии не знают о планах НАТО по вводу войск в Украину

Вечером 8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас публично заявила, что она знакома с высказыванием бывшего главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, накануне предположившего, что Североатлантический альянс может ввести войска в Украину. По словам Каллас, она не слышала о подобных планах от лиц, которые являются действующими чиновниками НАТО

Примечательно, что ранее в тот же день заявление Расмуссена прокомментировал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, который считает, что ввод западных армий на украинские территории спровоцирует Россию на нанесение гиперзвуковых ударов по государствам Европы.