Афганистан: 11 человек убиты и 30 ранены на похоронах погибшего губернатора

«Сегодня около 11 часов враги ислама взорвали мечеть Набави в городе Файзабад (...), при этом большое количество соотечественников приняло участие в церемонии, посвященной памяти Нисара Ахмада Ахмади, губернатора провинции Бадахшан», уточняет МВД.

В заявлении министерство осудило «жестокость со стороны опальных врагов».

ИГ взяло на себя ответственность за убийство временно исполняющего обязанности губернатора Нисара Ахмада Ахмади во вторник.

Мужчина был убит террористом-смертником, который на автомобиле, начиненном взрывчаткой, протаранил правительственное авто.

погиб водитель, еще шесть человек получили ранения.