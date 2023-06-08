Растения, которые не следует садить рядом с вишней

О том, что не все культуры можно садить по соседству друг с другом, знает каждый уважающий себя дачник.

Вишневое дерево - большая привереда в этом вопросе.

Плохими соседями для вишни будут любые растения из семейства пасленовых.

Нельзя садить рядом с плодовым деревом перцы, картофель, баклажаны, помидоры. Они способны заразить ягоду вертициллезным увяданием, опасным для нее.

Не пойдут в соседи вишне также кусты крыжовника, малины, смородины, так как они имеют очень разветвленные корневища, а значит будут отбирать у дерева питание и влагу.

Такая же ситуация обстоит и с облепихой.