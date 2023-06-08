Червивые сливы: как избежать этой напасти

Сливовый пилильщик - насекомое, откладывающее яйца в бутоны, где появляются гусеницы, проникают в плод. Вредитель поражает и мякоть плода, и косточку. Одна гусеница способна испортить 3 плода.

Всю зиму пилильщик проводит в почве, а ранней весной просыпается.

Борются с вредителями такими средствами, как карбофос, хлорофоз, алатар, актара. Из натуральных средств подойдет древесная зола.

Также нужно регулярно рыхлить грунт под сливой ранней весной, а после уже приступать культуры.

Обработка будет иметь эффект, если проводить ее в то время, когда взрослые насекомые летают, что избавляет от распространения вредителей.

Перед тем, как слива зацветет нужно обработать ее карбофосом или хлорофосом. После цветения - хлорофосом, алатаром или актарой.

Из натуральных средств защиты подойдет древесная зола.