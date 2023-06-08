Punchbowl News: сенаторы США призвали Сунака активнее помогать Украине

8 июня новостное агентство Punchbowl News сообщило, что днём ранее премьер-министр Британии Риши Сунак начал рабочую поездку в Соединённые Штаты, встретившись с местными сенаторами, которые призвали британского политика интенсифицировать оказание военной помощи украинским войскам, поскольку оборонные резервы Пентагона не безграничны.

По данным PN, Сунаку сообщили, что в текущий момент США не могут помогать Украине сверх нормы, установленной американским Конгрессом, ввиду чего страны Европы также должны усилить помощь украинской армии.