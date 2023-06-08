Гуснаиди: Украина выбрала конфликт, отказавшись от мирного плана Индонезии

17:54 2023-06-08

Глава политической партии Индонезии "Гаруда" Тедди Гуснаиди прокомментировал слова Владимира Зеленского о нежелании Киева следовать мирному плану, который предложен Джакартой.

По мнению Тедди Гуснаиди, нежелание администрации Киева следовать мирному плану Индонезии по Украине свидетельствуют о намерениях Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией. Гуснаиди уверен, что воцарение мира в Украине невозможно, пока команда Зеленского смотрит пессимистично на любые мирные инициативы других государств.

Характерно, что ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "странным" индонезийский план по урегулированию российско-украинского конфликта, отметив, что он похож на условия, предлагаемые Москвой.