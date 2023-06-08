Белый налет на крыжовнике: что делать

Белый налет - признак грибкового заболевания мучнистой росы.

Вылечить его несложно, но нужно принять меры при первых признаках проявления болезни.

Мучнистая роса возникает весной, когда влажность повышена, а температура уже достаточно высокая. Налет распространяется по стволу и листьям куста крыжовника.

Первое, что следует сделать, - это удалить пораженные листья, плоды, побеги, ветки.

Также нужно заняться лечением самого куста. Обработка уничтожит споры грибка, находящиеся на грунте вокруг куста. Хороший результат дает опрыскивание крыжовника средствами, предназначенными для борьбы с мучнистой росой. Обрабатывают пораженные растения с особой тщательностью вечером, чтобы жидкость не испарялась на солнце сразу.

Можно приготовить раствор и самостоятельно. Кальцинированная сода, мыло и вода - компоненты для средства (50 граммов соды и столько же мыла на 10 литров воды).

Также в этом случае отлично помогает раствор из золы. 1 килограмм золы растворяют в 10 литрах воды. Жидкость должна быть теплой. Раствор остаивают 5 дней. За день до обработки добавляется мыло.